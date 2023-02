Cormons ancora baciata dalla fortuna: vinti 64 mila euro al Lotto

CORMONS Dopo la vincita milionaria al Superenalotto, Cormons è stata nuovamente baciata dalla fortuna. Un giocatore del Lotto, infatti, ha centrato un premio da 64.750 euro.

L'ultimo concorso del Lotto ha distribuito 6,4 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di oltre 169 milioni da inizio anno.

Superenalotto da record a Cormons, in pigiama nel negozio per scoprire la vincita milionaria Marco Silvestri 18 Febbraio 2023 In FriuliMarco Silvestri

Solo pochi giorni fa Cormons era stata protagonista dell’estrazione storica del Superenalotto, con la super vincita da 371 milioni divisa in 90 quote da 4 milioni di euro ciascuna, due delle quali nella cittadina in provincia di Cormons, vinte nella ricevitoria “Fumi e Profumi” di viale Friuli.