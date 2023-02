La Cantada e i carri, attese a Monfalcone migliaia di persone

MONFALCONE. Per il 139° Carnevale di Monfalcone sono attese oggi in piazza della Repubblica e nelle vie del centro migliaia di persone.

Per questo motivo nel corso della giornata sarà attivo il bus navetta, servizio aggiuntivo tpl urbano istituito dal Comune di Monfalcone per snellire il traffico in città e consentire a tutti di raggiungere il centro in relax. Il bus navetta farà la spola fra via Pocar centro commerciale, l’ospedale San Polo (fermata interna) e via Plinio (centro città) dalle 11.30 alle 17.30 con corse ogni 10-15 minuti circa.

Il gran finale oggi prenderà il via alle 9, con la partenza del corteo degli “sposi” dalla sede della Pro loco in via Mazzini per il tradizionale giro di saluto per i borghi della città. In piazza della Repubblica alle 11.30 ci si ritroverà invece a partire dalle 11.30, quando saranno distribuiti i testi delle canzoni della “Cantada”, mentre alle 12 nello spazio pedonale approderanno Sior Anzoleto, la sposa Emma Zuccolotto di 18 anni, il Notaio Toio Gratariol e i loro accompagnatori.

Per ascoltare il “testamento” quest’anno si dovrà aspettare un po’, perché a precederla ci sarà la cerimonia di inaugurazione del “Feràl”, con l’alzabandiera accompagnato dall’Inno a Monfalcone.

Per la gioia di tutti i bisiachi nel mondo, o impossibilitati a partecipare alla cerimonia, tutto l’evento sarà anche in diretta streaming. Dalle 14 partenza da via Matteotti della sfilata di carri allegorici, gruppi mascherati e bande musicali.

Anche ieri molta animazione in piazza per i bambini e la prova della Cantada organizzata dalla banda civica Città di Monfalcone.