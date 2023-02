Bambino morso da un cane in centro a Trieste

TRIESTE Un bambino di circa 8 anni di età è stato morso da un cane mentre camminava per strada in centro a Trieste. Il piccolo ha riportato alcune lesioni lievi al volto. Le cause dell'accaduto, così come le modalità dell’aggressione, sono in fase di accertamento.

Dopo essere stato soccorso sul posto dai sanitari del 118 intervenuti con un’ambulanza, è stato trasferito all’ospedale pediatrico Burlo Garofolo di Trieste.

Sono state attivate per quanto di competenza le forze dell'ordine.

Proprio ieri a Muggia si è verificato un caso analogo, con una 39enne aggredita e presa a morsi dal proprio bull terrier mentre lo portava a passeggio nel bosco.

La trentanovenne fortunatamente non è in gravi condizioni. Ma ha subìto varie lesioni alle gambe e alle braccia, alcune anche piuttosto profonde.