la storia

L’antica fonte battesimale di Grado ferma da un artigiano di Venzone da 18 anni: in piazza c’è solo la copia

A sollevare il caso la neo consigliera Zanella. L’opera del 1500 proprietà del Comune era stata inviata a Venzone per il restauro, che non fu mai eseguito. E non è mai tornata a “casa”

Antonio Boemo