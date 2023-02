Carnevale a Romans, vincono gli Amici del Quaiat

Un soffice e multicolore tappeto di coriandoli e stelle filanti, calpestato da diverse migliaia di persone assiepate lungo tutto il centro cittadino, ha restituito a Romans d’Isonzo, quella pittoresca immagine carnevalesca, che il Covid gli ha negato nelle ultime due stagioni. Per i carri il primo premio è stato vinto dal gruppo di Medeazza – San Giovanni di Duino, con l’opera “Joker e Harley Quinn per rider e far casin...”, mentre come gruppo mascherato ad aggiudicarsi il primo posto è stato il sodalizio locale “Gli Amici del Quaiat” con “C’era una volta il magico bosco del Quaiat”. Il video è di Pierluigi Bumbaca. Qui l'articolo

03:45