Carnevale a Trieste, piazza Unità e Servola invase dalle maschere

TRIESTE Piazza dell’Unità d’Italia teatro della festa delle famiglie in maschera, con i bambini pronti a lanciare i coriandoli e a inondare il centro città con i colori del Carnevale. Le strette stradine di Servola nuovamente invase da centinaia di persone, calamitate dal corteo in programma nell’ultima domenica di Carnevale, come negli anni d’oro.

Trieste ha ripreso confidenza, domenica, con il Carnevale, in vista del grande appuntamento di martedì, quando i rioni si contenderanno il Palio. Davanti al municipio sono state centinaia le persone di tutte le età che hanno celebrato il ritorno del primo Carnevale post Covid; segno evidente della grande voglia di dimenticare al più presto le interruzioni dovute all’emergenza sanitaria e tornare a festeggiare, magari solo per qualche ora.

Bambini e adulti in maschera hanno trasformato la prima piazza della città in un improvvisato palcoscenico. E Servola ha fatto da degno contraltare, con una grande folla salita sul colle, tradizionale culla del Carnevale triestino, per rinverdire tradizioni che fanno parte del bagaglio culturale di Trieste.

Il corteo non prevedeva una classifica, ma ugualmente sono stati attribuiti ai partecipanti speciali riconoscimenti, proprio per premiare l’impegno e l’abnegazione di quanti hanno voluto prepararsi per questo appuntamento.

Carnevale a Trieste, è il giorno del corso mascherato a Servola

Il principale riconoscimento è andato al gruppo che ha proposto il tema “Semo de nozze” per «lo spirito carnevalesco e i costumi». Menzioni speciali sono andate ai gruppi che hanno presentato i temi “Angeli e demoni” «per la creatività», “Le dame di corte” «per i costumi» e “Autolavado” «per l’impegno». Camilla Colamatteo, che ha interpretato “Casanova”, è stata giudicata la maschera più bella, mentre la piccola Kendra, di 2 anni, vestita da “Domino”, ha ottenuto il premio per la maschera più giovane. Anna Just, vestita da “Donna corvo”, è stata invece la maschera meno giovane.

Nell’attesa della grande sfilata in programma martedì, proseguono intanto le iscrizioni per partecipare al corteo mascherato per le categorie singoli, coppie e gruppi (adulti e bambini).

Sono gratuite e si possono effettuare al numero 351-3140018, inviando un semplice messaggio whatsapp, recandosi di persona all’Infopoint del Carnevale, allestito nella sala Fittke di piazza Piccola 3, dalle 10 alle 13. Alla competizione per il Palio sono iscritti i rioni di Cittavecchia San Giusto, Servola, Roiano, Barriera Vecchia, San Giovanni, Valmaura, San Giacomo. Il percorso del corteo sarà quello tradizionale: da piazza Oberdan a piazza dell’Unità d’Italia, percorrendo le vie Carducci, Reti, Imbriani, corso Italia, piazza della Borsa. —

