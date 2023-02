Domenica di Carnevale a Trieste tra bimbi in piazza e il corteo a Servola

Piazza dell’Unità d’Italia teatro della festa delle famiglie in maschera, con i bambini pronti a lanciare i coriandoli e a inondare il centro città con i colori del Carnevale. Le strette stradine di Servola nuovamente invase da centinaia di persone, calamitate dal corteo in programma nell’ultima domenica di Carnevale, come negli anni d’oro. Trieste ha ripreso confidenza con il Carnevale, in vista del grande appuntamento di martedì quando i rioni si contenderanno il Palio. Ecco le foto di Francesco Bruni