Carnevale, doppia sfilata isontina a Romans e Savogna

Doppia sfilata di Carnevale nell'Isontino in questa domenica 19 febbraio: a Romans è andata in scena la 57esima sfilata dei carri allegorici con in gara nove gruppi mascherati e cinque carri, preceduti dalle note del Corpo bandistico “Maestro Nereo Pastorutti” di Manzano. Anche a Savogna si è svolta la sfilata dei carri allegorici e dei gruppi mascherati. In gara in questa 24esima edizione c'erano sette carri e dieci gruppi mascherati, che hanno seguito la banda Viktor Parma di Trebiciano. Le foto sono di Pierluigi Bumbaca e Roberto Marega