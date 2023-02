Trieste, Carnevale e sfilata a Opicina: dai supereroi al rogo del Carso

La variopinta kermesse in maschera nella frazione di Opicina in comune di Trieste, giunta alla sua 54.a edizione, si è snodata con il lungo serpentone: 4 i carri e 11 gruppi in gara, più altri due che si sono esibiti fuori concorso come il grupo di Prepotto, che ha scelto il tema “I primi cinquant’anni”, proprio per celebrare il mezzo secolo di presenza al Carnevale carsico, e Trieste con “Alora zoghemo...un ritorno all’infanzia”. Video di Francesco Bruni

01:59