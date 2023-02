Nella tabacheria di via Oriani a Trieste dove sono stati vinti quattro milioni con il Superenalotto

Il Jackpot al Superenalotto più alto di sempre ha baciato anche Trieste. E la dea bendata è arrivata nella tabaccheria Alba Chiara di via Oriani a Trieste, la «ricevitoria della fortunata della città», nell’euforia della sua titolare, Valentina Pesce. «Speriamo almeno che sappia di aver vinto» dice, ancora incredula, Valentina. Lei non ha proprio idea di chi possa essere: «sicuramente non un cliente abituale». Servizio di Francesco Codagnone

00:44