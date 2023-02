Pronto a partecipare al Carnevale di Opicina, ma si blocca di traverso con l’auto: era ubriaco. Patente ritirata

TRIESTE. l progetto è quello di partecipare ai festeggiamenti del Carnevale a Opicina, ma i propositi si arrestano lungo il raccordo RA13 Sistiana-Padriciano, quando si blocca un po' di traverso sulla corsia. A notare la manovra c'è una pattuglia della Radiomobile di Aurisina. I militari si immaginano un malore e vanno subito in suo soccorso. Notano il conducente con lo sguardo fisso sopra il volante.

Gli chiedono di abbassare il finestrino e capiscono quale possa essere la natura dell'improvviso disorientamento. Lo sottopongono alla prova etilometrica e così l'equipaggio della Radiomobile di Aurisina ha la conferma del suo sospetto. L'uomo, un pordenonese di 50 anni ha un tasso alcolemico 4 volte il consentito. Per lui scatta il ritiro della patente e la denuncia per guida in stato di ebbrezza. Festa di Carnevale rinviata e ritorno a casa accompagnato dalla madre.