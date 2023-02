Muggia torna capitale del Carnevale: al via la sfida fra le otto compagnie

MUGGIA. Tanto tuonò che piovve... A Muggia è arrivato finalmente il giorno della tanto attesa sfilata dei carri di Carnevale. Dopo tre anni (l’ultima edizione si svolse nel 2020 alla vigilia del lockdown) torna infatti l’allegoria tutta muggesana che vede appunto nell’evento domenicale il fulcro dei festeggiamenti, con le otto compagnie cittadine pronte a sfidarsi e divertirsi, facendo scendere in “campo” oltre duemila maschere. Questo l’ordine di sfilata: Bulli e Pupe con “#NOISEmobulliepupe”, Bora con “Oio de gomito”, Ongia con “Coloremo... La musica”, Mandrioi con “Commedia... Divina”, Lampo con “Guardie e ladri”, Bellezze Naturali con “Paiazi”, Brivido con “The mask” e Trottola con “Viva Las Vegas”.

Rivive lo spirito muggesano

Rivive dunque dopo la pandemia lo spirito di Muggia, dove il costume di costituirsi in società per i divertimenti carnevaleschi era favorito sin dallo Statuto del 1420, che prevedeva un ducato in favore della società che ne spendeva più di tre per i “sonatori”. La partenza è fissata alle 13 da via Forti. Poi la festa si snoderà lungo via D’Annunzio, via Roma, piazza della Repubblica, largo Caduti della Libertà, via Battisti e Lido. Apriranno il corteo la madrina Sofia Zorzon e Re Carnevale, Giovanni Derin. Alla fine le premiazioni in Piazza Marconi, con le bande che si esibiranno tra le calli. Ma come arrivare da fuori Muggia? Il bus 20 in arrivo da Trieste sarà intensificato tra le 11 e le 14 in andata e poi fino alla sera per il rientro nel capoluogo, con ultima corsa in partenza all’una di notte. Sarà inoltre attivo un bus navetta fra strada delle Saline (in prossimità del parcheggio vicino allo stabilimento Barilla) e piazzale Curiel per l’intera giornata. Il parcheggio in piazzale Alto Adriatico sarà a disposizione esclusivamente dei residenti.

Il prologo di venerdì

Venerdì 17 febbraio intanto si è svolto il “prologo” dell’evento clou di domenica, ovvero la sfilata dei ragazzi delle elementari “Zamolo”, “Loreti” e “De Amicis” e della materna “Borgolauro”, parte dell’Istituto comprensivo “Lucio”, dell’elementare slovena “Bubnic” e della materna “Santissimi Giovanni e Paolo”. Protagonista una sagoma del “Delfino Verde”, la motonave che attracca a Muggia al “molo dell’illusione”, location su cui i bambini hanno lavorato per creare lo spettacolo. Alunni e insegnanti hanno attraversato via D’Annunzio, via Roma, piazza Repubblica, via Dante e piazza Marconi per poi rientrare a scuola attraverso corso Puccini. «È stato davvero bello vedere tanti bambini felici di festeggiare e di proporre i loro lavori», ha detto soddisfatto nell’occasione il presidente dell’Associazione delle compagnie, Mario Vascotto