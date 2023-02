Infopoint di Muggia, la Regione Fvg valuta la proposta di affidare la gestione a PromoturismoFVG

MUGGIA La proposta di conversione dell'attuale ufficio Iat di Muggia in un infopoint gestito da PromoturismoFVG, avanzata dal Comune di Muggia alla Regione, è stata al centro di un incontro tra l'assessore regionale al Turismo, Sergio Emidio Bini, e il sindaco di Muggia Paolo Polidori.

Visitando la struttura e l'attiguo molo, ora chiusi al pubblico in attesa di un intervento di recupero, l'esponente della giunta regionale ha convenuto che la posizione dell'immobile nel contesto urbano lo rende interessante dal punto di vista turistico e, di conseguenza, la Regione valuterà con attenzione la richiesta del Comune.

L'allestimento di un infopoint gestito da PromoturismoFVG rappresenterebbe, infatti, un valore aggiunto per Muggia e consentirebbe di valorizzare l'offerta turistica locale sia per quanto concerne gli aspetti storico, architettonico e culturale, sia per quanto riguarda quelli naturalistico ed enogastronomico, accrescendo, inoltre, l'attrattività del noto Carnevale cittadino.

La cittadina istroveneta, è stato osservato durante il sopralluogo nel centro storico e nell'area del castello, gode di un'offerta ampia e diversificata, che ben si inserisce all'interno del contesto delle proposte legate al turismo slow sviluppate per valorizzare il Friuli Venezia Giulia sui propri mercati di riferimento.

Muggia è punto di arrivo dell'Alpe Adria Trail ed è collegata con Trieste anche via mare, attraverso un servizio che consente l'imbarco delle biciclette; di conseguenza facilita agli appassionati di cicloturismo l'accesso alle piste ciclabili della vicina Slovenia. Inoltre vi si trovano numerose realtà enogastronomiche, alcune delle quali sono inserite anche nella Strada del vino e dei sapori.