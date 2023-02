Frontale tra due auto a Gorizia lungo lo stradone della Mainizza, tre feriti gravi

GORIZIA. Lungo lo stradone della Mainizza, a Lucinico di Gorizia, all'altezza del centro equestre, si è verificato un incidente stradale frontale tra due auto sabato 18 febbraio e tre persone sono rimaste ferite. Sul posto sono state inviate l'automedica proveniente da Gradisca d'Isonzo, un'ambulanza proveniente sempre da Gradisca d'Isonzo e una seconda ambulanza proveniente da Gorizia.

Sono stati attivati i Vigili del fuoco per quanto di competenza che hanno liberato da uno dei due abitacoli una persona rimasta incastrata che ha riportato diversi traumi in diverse parti del corpo tra cui un trauma cranico. Per questa persona è stata disposta la centralizzazione sull'ospedale di Cattinara in codice giallo, in condizioni piuttosto serie, vista la dinamica maggiore dell'incidente; il trasporto è avvenuto con l'ambulanza con medico dell'automedica a bordo. La persona sarà curata per un trauma cranico e per diversi traumi riportati in altre parti del corpo.

Le altre due persone coinvolte nell'incidente sono state trasportate per una prima valutazione, in codice giallo, all'ospedale di Gorizia. Cause in corso di accertamento da parte delle forze dell'ordine, intervenute per rilievi e viabilità.