Carnevale, a Muggia tutto pronto per la 69.ma sfilata delle otto compagnie

MUGGIA Tutto pronto per l’attesa sfilata delle compagnie della 69.ma edizione dello storico Carnevale Muggesano in programma domenica 19 febbraio (in caso di maltempo slitterà alla domenica successiva). La sfilata dei carri allegorici sarà accompagnata dalle oltre 2000 maschere delle otto Compagnie del Carnevale Muggesano.

La sfilata

Alle 13 da via Forti prenderà il via il Grande corso mascherato che si snoderà lungo il consolidato percorso di via Forti, via D’annunzio, via Roma, piazza della Repubblica, Largo Caduti della Libertà, via Battisti e Lido. Saranno presenti la Madrina dell'edizione 2023, Sofia Zorzon e Re Carnevale, Giovanni Derin.

Questi i motti presentati in ordine di sfilata: Bulli e Pupe “#NOISEmobulliepupe” / La Bora “Oio de gomito”/ Ongia “Coloremo... La musica”/ Mandrioi “Commedia... Divina” / Lampo “Guardie e ladri” / Bellezze Naturali “Paiazi” / Brivido “Tha mask” /Trottola “Viva Las Vegas”.

La sfilata sarà visibile in diretta streaming con il supporto tecnico di Antonio Giacomin di Fluido.it sul sito internet delle Compagnie del Carnevale Muggesano carnevaldemuja.com.

Seguiranno le oremiazioni delle compagnie partecipanti alla sfilata in piazza Marconi e le Bande a ruota libera nelle Calli e piazze di Muggia.

Dalle 20 in piazza Marconi Aperitivo musicale in maschera con balli di gruppo e musica revival ’80 e ’90.