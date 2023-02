Carnevale Carsico: a Opicina colore e cronaca sui carri, dai supereroi al rogo del Carso

TRIESTE Il Carso triestino si appresta a vivere nuovamente sabato, dopo la forzata pausa di due anni, causa Covid, il suo Carnevale. Nelle vie di Opicina, centro nevralgico della variopinta kermesse in maschera, giunta alla sua 54.a edizione, si snoderà il lungo serpentone che sarà caratterizzato da 4 carri e ben 11 gruppi in gara, più altri due che si esibiranno fuori concorso.

A loro si aggiungeranno tutti coloro che amano questo appuntamento e si affiancano all’evento, inventando maschere, travestimenti, trucchi di vario genere. Insomma Opicina sarà invasa da migliaia di persone pronte a far festa.

Opicina si prepara per sabato quando ritorneranno i carri Ugo Salvini 16 Febbraio 2023 L’altipianoUgo Salvini

I carri

Sabato l’appuntamento con la sfilata di carri e gruppi è fissato per le 14, con ritrovo davanti al poligono, in strada per Vienna.

Vista la certa notevole affluenza di pubblico, gli organizzatori invitano tutti gli interessati a raggiungere per tempo l’area in cui si svolgeranno gli ultimi preparativi. Questi i carri partecipanti, con relativi temi proposti: san Pelagio (“Banda delle stelle cadenti”), Opicina (“No xe più gli inverni de una volta”), Doberdò (Arso el Carso, riva Grisù el fogo no xe più”), Medeazza – San Giovanni (“Con joker e Harley Quinn per rider e far casin”). Questi invece i gruppi in gara: Mati pel Carneval di Monfalcone (“Ghe ne vedemo de tuti i colori”), Poljane (“Allegri spazzacamini”), Conconello – Piscianci (Se no sarà seren, se rassenerà”), Vikinghi Trieste (“Vikings rock”), Ceroglie (“La festa dei pompieri”), Basovizza (“Basovizza in Quatar la coppa va a ciapar”), I sciocai (“Farfalle in libertà”), Padriciano – Gropada (“Discesa carsica”), Bagnoli della Rosandra (Happy hippy trolls”), Cooperativa sociale Trieste integrazione Anffas (Anffas magique”), Santa Croce (“Homo sapiens…stiamo andando avanti o indietro ?”).

Torna il Carnevale carsico: quattro carri e 11 gruppi pronti a colorare Opicina Ugo Salvini 04 Febbraio 2023 54.ma edizioneUgo Salvini

Fuori concorso parteciperanno anche i gruppi di Prepotto, che ha scelto il tema “I primi cinquant’anni”, proprio per celebrare il mezzo secolo di presenza al Carnevale carsico, e Trieste con “Alora zoghemo...un ritorno all’infanzia”.

La giuria

La giuria dovrà valutare sia i carri sia i gruppi: al termine della manifestazione saranno premiati i primi tre per ogni categoria. La festosa cerimonia finale si svolgerà nel cortile del circolo Tabor, con l’accompagnamento del gruppo musicale “Sladki greh”. Nei pressi del percorso della sfilata, che prevede l’avvicinamento al centro di Opicina lungo strada per Vienna, dopo la partenza dal poligono, la svolta in via di Prosecco alla rotonda centrale e l’arrivo davanti alla chiesetta di san Bartolomeo, saranno operativi numerosi chioschi enogastronomici. A creare la giusta atmosfera di allegria e spensieratezza ci penseranno anche le bande musicali di Prosecco e di Trebiciano “Viktor Parma”, che sfileranno assieme agli altri protagonisti.

L’ordinanza

Il Comune ha emesso un’ordinanza che prevede il divieto di sosta fino alle 20 in strada per Vienna, tra la via del Ricreatorio e il poligono, in via Prosecco, fra strada per Vienna e via Fiordalisi, in via del Ricreatorio, fra strada per Vienna e via Conconello, sul piazzale della rotatoria, in via Nazionale, fra piazzale Monte Re e la rotatoria, in via Basovizza, tra via Cardi e strada per Vienna, e in via Cardi, in prossimità dell’intersezione con via Basovizza. Divieto di transito invece, dalle 12 alle 19, in via di Prosecco, strada per Vienna, via Fiordalisi, via Ricreatorio, tra strada per Vienna e via Conconello, in prossimità della rotatoria, in via Nazionale, tra via Carsia e la rotatoria e in strada per Vienna fra via Ricreatorio e poligono.