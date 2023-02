La cabinovia che porta alle piste di Pramollo bloccata per 78 minuti con 160 sciatori a bordo

PRAMOLLO: Erano le circa le 10 sabato 18 febbraio quando la telecabina “Millennium Express”, che da Tröpolach sale alle piste di Pramollo, si è improvvisamente fermata. Le cabine hanno ondeggiato per un po’ e poi sono rimaste immobili. A bordo in quel momento c’erano circa 160 sciatori. L’altoparlante presente in ogni cabina ha subito spiegato quel che era successo: un guasto nella centralina elettronica, che manovra tutto l’impianto. Nessuna ragione di panico, dunque, soltanto la preghiera di avere un po’ pazienza. Le riparazioni erano già in corso.

Il messaggio ha tranquillizzato i viaggiatori, ma non è bastata “un po’ di pazienza” soltanto. Ce n’è voluta molta, perché i 160 sciatori sono rimasti “prigionieri” per 78 minuti nelle loro cabine. Alcuni si sono tolti addirittura gli scarponi per mettersi comodi. Soltanto alle 11.18 l’impianto ha ripreso a funzionare.

Il difetto è stato individuato facilmente, perché dall’”armadio” di metallo che contiene tutti gli strumenti elettronici che guidano l’impianto si è visto uscire del fumo. Uno dei pannelli si era surriscaldato e aveva mandato in tilt l’intero sistema.

Wolfgang Mörtl, direttore tecnico della telecabina, ha capito subito di che cosa si trattava e soprattutto che c’era la possibilità di porvi rimedio in tempi relativamente brevi, perché in magazzino disponevano dei pezzi di ricambio necessari. Altrimenti si sarebbe dovuto provvedere allo sbarco di tutti i passeggeri, con operazioni di calata da ogni singola cabina, che in alcuni tratti dell’impianto avrebbe assunto aspetti acrobatici.

Poiché inizialmente era stata presa in considerazione l’eventualità peggiore, erano immediatamente accorsi uomini della Polizia alpina, del Soccorso alpino e dei Vigili del fuoco ed erano state messe in stato di preallarme squadre di soccorso di tutta l’Alta Carinzia. Fortunatamente non c’è stato bisogno del loro, perché è stato possibile far ripartire l’impianto, che poi ha funzionato regolarmente per tutta la giornata.

Il “Millennium Express” svolge la stessa funzione che avrebbe potuto svolgere la telecabina progettata sul versante italiano, tra Pontebba e Pramollo, e mai realizzata.