L’impegno dell’associazione de Banfield di Trieste a sostegno dei caregiver

TRIESTE Secondo i dati nazionali, l’assistenza a persone con demenza, con deterioramento cognitivo o malattia di Alzheimer è garantita per l’80% dai familiari.

Proprio a supporto di questi cittadini “invisibili”, chiamati caregiver (dall'inglese, "chi si prende cura di qualcuno"), l’Associazione de Banfield di Trieste, presieduta da Maria Teresa Squarcina, ha creato sette anni fa CasaViola, una struttura che continua a offrire gratuitamente incontri di consulenza e benessere, supporto psicologico, momenti formativi e di approfondimento sui temi della vecchiaia e della demenza.

Nel 2022 sono stati circa 200 i partecipanti alle varie attività: dalle lezioni della (D)Caregiver Academy, la “scuola” che aiuta a conoscere meglio la demenza e ad apprendere strategie di gestione, ai laboratori creativi, come quello di arteterapia nato da una collaborazione con ACLI, e quello di scrittura creativa, che ha dato ai familiari l’opportunità di narrare di se stessi.

«Rispetto a qualche anno fa, c'è molta più consapevolezza dell'importanza del proprio ruolo - spiega Antonella Deponte consulente familiare, dottore di ricerca in psicologia e coordinatrice di CasaViola -. Ora, quando arrivano da noi, le persone spesso si autodefiniscono "caregiver" di qualcuno e conoscono meglio i loro diritti».

Sul fronte della ricerca scientifica, CasaViola ha condotto nel 2022 una rilevazione dei bisogni e delle caratteristiche dei caregiver di persone con demenze a Trieste e in Friuli Venezia Giulia. «Dai nostri dati, emerge che questo compito è ancora in prevalenza assunto dalle donne (81%), figlie o mogli», continua Deponte.

Inoltre, il 48% lavora fuori casa, il 35% è pensionato e il 76% dei lavoratori ha dovuto modificare le abitudini per andare incontro alle necessità dell’assistenza. Tra gli appuntamenti imminenti, a breve ricominceranno le lezioni della (D)Caregiver Academy, in presenza e online, e un nuovo percorso basato sulla stimolazione cognitiva. (Per informazioni: 040362766, casaviola@debanfied.it)