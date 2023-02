Sicurezza nel porto di Trieste, costituito in Prefettura un gruppo di lavoro per scongiurare gli infortuni

TRIESTE L’incidente mortale che ha colpito la comunità portuale e cittadina di Trieste è stata occasione per l’avvio di un percorso condiviso volto ad implementare le iniziative già in essere in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro presso lo scalo marittimo giuliano.

Portuale morto annegato a Trieste, i colleghi lanciano una colletta per aiutare la famiglia di Paolo Borselli Gianpaolo Sarti 12 Febbraio 2023 la tragedia al molo viiGianpaolo Sarti

Questa mattina, mercoledì 15 febbraio, il Prefetto di Trieste, Pietro Signoriello, ha presieduto una riunione del Coordinamento degli Organi Ispettivi (C.O.I.), costituito da tutti gli Enti preposti alle attività ispettive e di vigilanza presso il porto di Trieste, alla quale sono stati invitati a partecipare anche i rappresentanti delle Organizzazioni Sindacali di categoria e dei terminalisti nonché i Responsabili dei lavoratori per la sicurezza di sito (R.L.S.S.).

Ripartito il porto di Trieste dopo l’infortunio mortale: prima intesa sulla sicurezza Piero Tallandini 12 Febbraio 2023 lavoroPiero Tallandini

Nel corso dell’incontro è stata condivisa la proposta di costituire presso la Prefettura di Trieste un gruppo di lavoro ristretto che avrà il compito, entro un mese o poco più, di elaborare un addendum al Protocollo per la sicurezza vigente.

Portuale morto sul lavoro a Trieste: un altro giorno di sciopero e la protesta diventa nazionale Gianpaolo Sarti 11 Febbraio 2023 Gianpaolo Sarti

Il documento integrativo si baserà su alcuni pilastri:

- la valorizzazione del ruolo dei R.L.S.S.;

- l’individuazione di percorsi formativi rivolti ai lavoratori, comuni a tutte le realtà produttive operanti in porto e condivisi con le organizzazioni sindacali; - la valorizzazione delle potenzialità rappresentate dall’innovazione tecnologica per rendere sempre più sicuro il sito;

- la delineazione di percorsi premiali per le aziende e la valorizzazione delle certificazioni nazionali ed internazionali in materia di sicurezza, anche con l’obiettivo di far emergere i cosiddetti near miss o mancati infortuni.