Fedriga: “Sugli screening Covid il Fvg è stato tra le regioni migliori d'Italia”

TRIESTE "Il Friuli Venezia Giulia è stata la regione, in termini di risposta per la parte di screening tra le migliori d'Italia. Il dato di mortalità grezza è il più alto, però se questo lo si analizza rispetto al differenziale tra la mortalità in epoca pre-Covid e la mortalità durante il Covid, la nostra risulta invece una di quelle regioni sotto la media nazionale".

Così Massimiliano Fedriga, presidente del Fvg, a margine della presentazione di un'indagine Gimbe sulla pandemia in Fvg.

"Il Friuli Venezia Giulia è una di quelle regioni con un'età media più alta e questo ha comportato maggiore mortalità nella pandemia, però se si analizza il dato rispetto al differenziale risulta che anche qui abbiamo tenuto bene - ha proseguito Fedriga -. Chiaramente in compatibilità con il periodo emergenziale con il quale ci auguriamo di non imbatterci più, ma rispetto al quale oggi abbiamo molti più strumenti per affrontarlo, se dovesse ripresentarsi".

Intanto oggi in Friuli Venezia Giulia su 966 tamponi molecolari sono stati rilevati 29 nuovi contagi. Sono inoltre 901 i test rapidi antigenici realizzati, dai quali sono stati rilevati 83 casi. Nessun paziente in terapia intensiva, mentre i pazienti ospedalizzati in altri reparti sono 87.

Lo rende noto la Direzione centrale salute della Regione Fvg nel bollettino quotidiano. Oggi si registrano 6 decessi: 3 a Trieste; 2 a Udine; 1 a Gorizia.

Il numero complessivo delle persone decedute dall'inizio della pandemia è 5.974, con la seguente suddivisione territoriale: 1.501 a Trieste, 2.770 a Udine, 1.161 a Pordenone e 542 a Gorizia. Dall'inizio della pandemia in Friuli Venezia Giulia sono risultate positive complessivamente 573.853 persone.