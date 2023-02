Sfilate di Carnevale nei rioni di Trieste, come cambia la viabilità venerdì

TRIESTE Per consentire il regolare svolgimento di alcune sfilate di Carnevale che animeranno alcuni rioni della città, il Comune di Trieste ha previsto una specifica ordinanza per regolare al meglio la viabilità nella giornata di venerdì 17 febbraio.

La sfilata rionale di Borgo San Sergio prevede che, dalle 10 alle 11.15 (e comunque sino al termine del corso mascherato e delle operazioni di pulizia) sia istituita una sospensione temporanea della circolazione veicolare, gestita sul posto dal personale della Polizia locale secondo le necessità riscontrate al momento, lungo la direttrice: via don Pietro Cenati -partenza dal campo di basket- via Eugenio Curiel - via Vincenzo Gigante - via Mario Maovaz - via Sergio Forti - via Eugenio Curiel - fine sfilata presso la parrocchia di San Sergio Martire.

Per la sfilata rionale di Barriera Vecchia, dalle 10 alle 12 (e comunque sino al termine del corso mascherato e delle operazioni di pulizia) l’istituzione di una sospensione temporanea della circolazione veicolare, gestita sul posto dal personale della Polizia locale secondo le necessità riscontrate al momento lungo la direttrice via Casimiro Donadoni -partenza scuola Gaspardis- via Vittorino da Feltre – via Settefontane - (piazza Perugino) - via Alessandro Manzoni - via Giovanni Pascoli – via Conti - via Petronio - via Casimiro Donadoni - via Vittorino da Feltre - fine sfilata presso l’oratorio della chiesa San Vincenzo De Paoli.

Per la sfilata rionale di Valmaura viene prevista l’istituzione del divieto di sosta e fermata con rimozione (dalle 13.30 alle 16.30 e comunque sino al termine del corso mascherato e delle operazioni di pulizia) per tutti i veicoli laddove non già esistente, in via San Pantaleone, nel tratto di 15 metri circa antistante l’ingresso del campo sportivo (lato numeri civici pari).

Inoltre, dalle 14.30 alle 15.30 (e comunque sino al termine del corso mascherato e delle operazioni di pulizia) l’istituzione di una sospensione temporanea della circolazione veicolare (qualora il corteo scendesse dal marciapiede ed occupasse la sede stradale), gestita sul posto dal personale della Polizia locale secondo le necessità riscontrate al momento lungo la direttrice: via Valmaura (lungo il marciapiede) -partenza dalla chiesa della Beata Vergine Addolorata-piazzale Valmaura (lungo il marciapiede) - via Flavia (lungo il marciapiede) - via Ercole Miani (lungo il marciapiede ed in attraversamento verso) - via San Pantaleone - fine sfilata presso il campo sportivo.

Per la sfilata rionale di San Giovanni, dalle 16.15 alle 17 (e comunque sino al termine del corso mascherato e delle operazioni di pulizia) l’istituzione di una sospensione temporanea della circolazione veicolare (qualora il corteo scendesse dal marciapiede ed occupasse la sede stradale), gestita sul posto dal personale della Polizia locale secondo le necessità riscontrate al momento lungo la direttrice: rotonda del Boschetto (lungo il marciapiede) -partenza dal piazzale antistante la VI Circoscrizione- via Giulia (lungo il marciapiede) - fine sfilata presso il Centro Commerciale Il Giulia.

Mercoledì 22 febbraio “Il funerale del Carnevale” a San Giovanni

Sempre a San Giovanni, ma nella giornata di mercoledì 22 febbraio, in concomitanza con il “funerale del Carnevale”, dalle ore 14.30 alle ore 15.30, ci sarà l’eventuale sospensione temporanea della circolazione veicolare, gestita sul posto dal personale della Polizia Locale secondo le necessità riscontrate al momento nell’area dell’intersezione tra viale Raffaello Sanzio - piazzale Vincenzo Gioberti - via San Cilino.