A Staranzano che “Raza de Carneval” e la Cavalchina

STARANZANO Si accende la festa del Carnevale a Staranzano. Musica live, originale, cover, Dj set e tanto tanto divertimento per gli eventi che saranno ospitati dal “Palatendòn de Staranzan”, già allestito in via Gorizia, una collocazione già utilizzata in passato.

La tensostruttura, riscaldata e a ingresso gratuito, sarà di nuovo il tempio della festa di Carnevale staranzanese. Lo comunica Roberto Battistutta, presidente del Comitato delle Associazioni No Profit, e promotore delle manifestazioni carnevalesche assieme al Comune, alle associazioni e con il supporto di diversi sponsor tra cui la Bcc di Staranzano e Villesse, di Apt, Camst (Ristorazione italiana), Centro Commerciale Naturale, Ideal Service e Turismo Fvg.

È la nona edizione di “Che Raza de Carneval” che ritorna, dopo la pandemia, da venerdì a lunedì, vigilia del martedì grasso, uno degli appuntamenti più attesi in tutto il mandamento perché anima le serate più pazze del Carnevale.

Le luci del palco del palatendone si accenderanno venerdì per la prima volta illuminando ballerini, dj e vocalist del Miami, una squadra nata in Friuli Venezia Giulia, al Cantera Cafe nel lontano 2012, e che si è affermata come primo brand latin urban in ordine di tempo. A oggi, calca molti dei palchi più riconosciuti della penisola, portando il suono urbano come in un vero e proprio “concerto live”.

L’ultima serata nel “tendone”, lunedì, sarà firmata invece come da tradizione da Enzo Zippo con la più attesa, la più divertente, la più pazza, la più grande festa dell’anno. Ritorna, infatti, con la sua 23esima edizione la Cavalchina Mascherata, che Zippo la condurrà con mano sicura assieme al suo staff e al mitico Dj Master Dee. L’evento è diventato uno dei simboli del Carnevale Isontino per la tradizionale sfilata delle maschere che richiama da tutta la regione migliaia di persone.

L’intrattenimento di sabato è affidato al Trio Wanted e ai Back Spritz Boys. Il Trio Wanted, formato da Paolo di Lorenz (fisarmonica), Emanuele Sarri (voce) e Gabriele Recluta (chitarra), propone un vasto repertorio di canzoni italiane e straniere di ogni genere musicale.

Si passerà così dai classici “tormentoni” al rock con il solo obiettivo di fare divertire e ballare il pubblico. A seguire, i Back Spritz Boys, che dal 2018 ripropongono i più bei classici della musica rock e pop, italiana e straniera, in chiave punk rock, cercando di aggiungere un’impronta personale negli arrangiamenti. Divertimento e goliardia sono gli ingredienti principale dei loro show.

La domenica sarà dedicata a due delle associazioni che partecipano alla realizzazione del Carnevale, nello specifico “Attic” e “Essere Sul Pezzo” (Esp). Le due realtà hanno messo a disposizione i loro migliori artisti per creare un vero e proprio spettacolo di musica live e Dj set. «È un momento che abbiamo voluto riservare a due delle associazioni più attive di Staranzano – afferma Roberto Battistutta – che ogni giorno s’impegnano per la loro comunità e sono bacino di grandi talenti, come quelli che vedremo sul palco proprio domenica