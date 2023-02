Ecco come sarà BauBeach, la nuova spiaggia per cani a Barcola

TRIESTE Il preliminare era già stato presentato un anno fa e questa mattina, mercoledì 15 febbraio, l’assessore ai Lavori pubblici Elisa Lodi ne ha illustrato il progetto esecutivo.

Oggetto della conferenza stampa la BauBeach, ossia il nuovo accesso al mare dei quattro zampe: “Si tratta di un'area nuova, attualmente non in uso, localizzata tra l'ex Cedas e il pubblico esercizio Pane quotidiano, che non toglierà spazio ai bagnanti triestini”, così Lodi, ricordando che il progetto, già finanziato con 250mila euro, permetterà il libero accesso al mare non solo ai cani ma a che ai bagnanti che vorranno utilizzare questo tratto nuovo di spiaggia.

Il progetto nei dettagli

Il direttore del Servizio Territorio, Ambiente Lavori Pubblici e Patrimonio Luigi Fantin ha sottolineato che per la stesura del progetto esecutivo, sulla base dello studio di fattibilità tecnico economica, a suo tempo approvato, si è basato sul quadro geomorfologico del golfo di Trieste e sullo studio dei moti ondosi eseguito dalla Università di Trieste su incarico del Comune.

La realizzazione del frangiflutti costituirà uno sbarramento al moto ondoso che altrimenti avrebbe provocato durante l'inverno uno sfaldamento del materiale ghiaioso, comportando ogni anno, prima della stagione estiva, il rifacimento della spiaggetta.

In sintesi le opere attengono all'accesso alla spiaggia e la sua messa in sicurezza arenile, lungo la zona di sosta in lungomare verrà modificata la pavimentazione in porfido mediante l'inserimento di una siepe per protezione dei cani, l'inserimento di due panchine, la realizzazione di una rampa gradonata in arenaria squadrata su base in cemento armato antiscivolo, realizzazione di due scogliere frangiflutti, la realizzazione di una spiaggia su due strati sovrapposti di ghiaia e ciottolato, il livellamento del fondale, il nuovo pennello frangiflutti, una fontanella acqua e relativo scarico, oltre all'installazione di cestini.

La durata dei lavori

La durata dei lavori prevista è di 2 mesi circa, con un'area di cantiere “che non toglierà spazio agli utenti della riviera barcolana, sviluppandosi soprattutto in mare, per una spesa totale di finanziamento dell'opera di 250mila euro e con un importo lavori circa 176mila euro”.