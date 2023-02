Trieste, incidente in Costiera: un ferito, strada chiusa

TRIESTE La Strada Costiera è stata momentaneamente chiusa a causa di un incidente. Il sinistro si è verificato questo pomeriggio di oggi martedì 14 febbraio all'altezza di via della Vitalba. Coinvolte due auto, una delle quali si è cappottata. Una persona è rimasta ferita, da quanto risulta in modo non grave.

Sul posto l'ambulanza, i Vigili del fuoco e le pattuglie della Polizia locale. Gli agenti della municipale disporranno a breve il senso unico alternato.