Ventimila euro di medicinali rubati a Cattinara, denunciato un infermiere: “Volevo spedirli in Africa”

TRIESTE A rubare i farmaci nell’ospedale di Cattinara è stato un infermiere che lavora lì. Il 36enne ha ammesso il furto, per il quale è stato denunciato dalla Polizia, precisando di aver sottratto i farmaci per spedirli in Africa quale opera di beneficenza.

L’individuazione del responsabile è arrivata dopo la denuncia da parte della Direzione medica e i successivi accertamenti della Polizia, che hanno permesso di ritrovare nove scatoloni contenenti diverse confezioni di farmaci negli spogliatoi maschili, situati al piano interrato della palazzina Poliambulatori.

In azione sono entrati gli agenti in servizio nel presidio di polizia dell’ospedale stesso, che hanno presto focalizzato l’attenzione su Medicina d’Urgenza e in particolare nei riguardi dell’infermiere 36enne in servizio in quel reparto. L’autore del fatto, venuto a conoscenza del controllo effettuato negli spogliatoi, si è presentato autonomamente al presidio di polizia del nosocomio, confessando, con le sue argomentazioni, il furto aggravato.

Furto di un certo valore: secondo la distinta dei farmaci rubati compilata dalla Direzione medica, il valore complessivo ammonta a 19.943.75 euro.