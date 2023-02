A Trieste echi di pace e convivenza dal concerto per la Giornata della cultura slovena

TRIESTE Un impegno di pace e convivenza tra popoli e culture, suggellato tra i maestosi archi e gli eleganti marmi di una prestigiosa sala che, nella sua storia, ha rappresentato luogo d’incontro e condivisione tra lingue e storie. La Giornata della cultura slovena è stata celebrata ieri sera nell’elegante cornice del Palazzo delle Poste di Trieste.

La sala principale del palazzo di piazza Vittorio Veneto è stata scenario del concerto “Suoni Sinfonici”, sotto l’Alto patronato dei presidenti della Repubblica italiana Sergio Mattarella e della Repubblica di Slovenia Nataša Pirc Musar, e con il patrocinio del Comune di Trieste. È stata l’occasione per rendere omaggio a musicisti e compositori sloveni, la cui arte, negli anni, si è fatta portavoce di messaggi fortemente identitari per un popolo intero, e allo stesso tempo è stata capace di veicolare valori quali la condivisione e lo scambio tra culture.

Suoni sinfonici, il concerto alle Poste di Trieste per la Giornata della cultura slovena 2023

E, soprattutto, valori di pace. E proprio alla pace sono state dedicate le prime note eseguite dal complesso sinfonico, con l’intonazione dei tre inni, italiano, sloveno ed europeo. Tre inni che, ha ricordato il responsabile di Poste Italiane di Trieste Erasmo Scatigna, proprio a Trieste hanno saputo «incontrarsi e confondersi nella storia», parlando al cuore «non di soli italiani, non di soli sloveni, bensì di popoli amici». E con questi sentimenti si è dispiegato il ricco programma musicale, spaziato dal recupero delle tradizioni popolari slovene del XVI secolo al repertorio più contemporaneo, sotto la supervisione del compositore sloveno Slavko Avsenik junior.

Tra i momenti più commoventi, l’intonazione di “Mafrine”, tratto da un antico canto istriano, e l’esecuzione di” Kralj Matjaž”, composizione che trae ispirazione dall’antica leggenda di un valoroso sovrano sloveno. Le musiche che hanno incantato il palazzo delle Poste sono state eseguite dalla sinfonica “Fvg Orchestra”, per l’occasione diretta dal Maestro Tomaž Kukovic, col contributo di un ampio ensemble corale e di alcuni solisti. Tra questi spiccava il tenore Gregor Ravnik, accompagnato al pianoforte da Blaž Avsenik, a cui si sono poi aggiunti gli interventi del quartetto di fisarmonicisti “4 Bellows 4 Tales”. A chiudere il concerto, l’inno alla pace “Viharnik vrh gora”, dedicato alla nascita della Repubblica slovena. L’evento musicale, coordinato dal regista Marco Manin, ha rappresentato il punto più alto di un più ricco programma culturale proposto e realizzato da Poste Italiane.

Per l’occasione è stato infatti attivato, nella giornata di ieri, un servizio filatelico temporaneo con bollo speciale, riportante la doppia dicitura in italiano e sloveno dedicato alla celebrazione, e con il quale è stato possibile timbrare le corrispondenze presentate nel corso della giornata. Sempre nel palazzo di piazza Vittorio Veneto è stata inaugurata la rassegna filatelica curata dal Circolo “L. Košir”, dedicata ai più importanti artisti e letterati sloveni. La mostra, in particolare, sarà visitabile al Museo postale e telegrafico della Mitteleuropa fino al prossimo 25 febbraio