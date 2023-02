Suoni sinfonici, il concerto alle Poste di Trieste per la Giornata della cultura slovena 2023

Domenica 12 febbraio si è celebrata la Giornata dela cultura slovena 2023. Per l' occasione Poste Italiane ha attivato un servizio filatelico con bollo speciale (Slovesnost ob slovenskem kulturnem prazniku). L’annullo ha anticipato il concerto Suoni sinfonici nel salone principale del prestigioso palazzo sotto l’Alto Patronato del Presidente della Repubblica italiana e della Repubblica di Slovenia. Il programma musicale ha spaziato dal recupero delle tradizioni popolari slovene del XVI secolo per arrivare fino al repertorio contemporaneo, grazie anche alla supervisione del compositore Slavko Avsenik junior. Musiche eseguite dall’ Orchestra sinfonica FVG Orchestra, diretta dal maestro Toma? Kukovi?. L’evento musicale, coordinato dal regista Marco Manin è stato proposto e realizzato dalla Confederazione delle Organizzazioni Slovene in sinergia con l’Unione Culturale Economica Slovena e l’ Istituto Mitteleuropeo di Storia e Cultura. Video di Massimo Silvano

03:11