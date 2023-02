Morto portuale a Trieste, Usb: “L’intero sistema della sicurezza nei porti deve essere rivisto”

TRIESTE Non può che essere provvisorio, dichiara Usb, l’accordo sulla sicurezza per i portuali di Trieste che i sindacati (Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uil Trasporti e Ugl Mare) hanno siglato sabato sera in concomitanza con la conclusione dello sciopero proclamato all'indomani della morte del portuale Paolo Borselli.

Ecco il comunicato diffuso domenica da Usb: