A Gorizia è il giorno della sfilata di Carnevale in centro: divieti sulle strade fin dal mattino

GORIZIA Il Carnevale goriziano è pronto a dire 33, mostrandosi in piena salute dopo gli anni della pandemia. Oggi è il giorno della sfilata che apre la serie delle feste carnevalesche in tutto l’Isontino. Saranno oltre 800 le persone coinvolte nel coloratissimo serpentone che dal primo pomeriggio riempirà le vie del centro, con dieci carri allegorici e altrettanti gruppi mascherati. Per qualche ora, saranno loro i protagonisti, con buona pace degli automobilisti che dovranno convivere con le limitazioni al traffico sancite dall’ordinanza disposta dalla Polizia locale.

Il percorso della sfilata sarà quello abituale, con partenza in via Oberdan alle 14, per toccare via Roma, via De Gasperi, piazza Municipio, via Sauro, viale 24 Maggio, corso Italia e corso Verdi, con la conclusione davanti ai Giardini pubblici dove è stato allestito il palco riservato alla giuria. Intorno alle 17 la giuria decreterà i vincitori. Ma ovviamente gruppi e soprattutto carri allegorici avranno necessità di organizzarsi e radunarsi con un certo anticipo e un certo agio, così già dalle 8 vige il divieto di sosta e il divieto di transito (eccezion fatta per i carri) in via Cadorna, compreso il parcheggio ex Artesac, in via Boccaccio, in piazzale Donatori volontari di sangue e nell’area dell’ex mercato all’ingrosso tra via Boccaccio e via Santa Chiara. Dalle 10, poi, divieto di sosta pure in via Oberdan, via Roma, via de Gasperi, piazza Municipio, viale 24 Maggio e nel tratto di corso Italia che va proprio dall’incrocio con viale 24 Maggio a via Garibaldi.

In queste stesse vie, così come in corso Verdi, non si potrà nemmeno più transitare a partire dalle 13.30 fino al termine della manifestazione. Dalle 13.30 è poi previsto il divieto di transito, eccetto frontisti, e la revoca del senso unico di marcia in via Cascino. Del resto, nel cuore di Gorizia ci si sposterà e si stazionerà a piedi per seguire e ammirare il passaggio della sfilata che, come abbiamo raccontato nei giorni scorsi, vedrà protagonisti i carri di Sant’Andrea, Treppo Grande, San Floriano del Collio, Duino Aurisina San Pelagio, Savogna d’Isonzo, Opicina, Doberdò del Lago, Grions del Torre, Medeazza e San Mauro. Dietro alla banda “Tita Michelas” di Fiumicello, i gruppi mascherati saranno invece quelli di Stile Goriziano, Gabria, Opatje Selo, Cerovlje, Monfalcone, Colloredo di Prato, Santa Croce, Marcottini e Romans d’Isonzo, oltre al celeberrimo due Livio & Laura.

«Sarà una festa di colori, musica, maschere e allegria», assicura Giorgio Lorenzoni, presidente della Pro Loco Gorizia Aps organizzatrice dell’evento assieme al Comune. Il 20 febbraio sarà la volta del Carnevale dei Bambini in piazza Vittoria, mercoledì 22 toccherà, infine, ad una versione parecchio rivisitata del Funerale di Re Carnevale.