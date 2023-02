Al Carnevale di Cervignano trionfa il gruppo di Romans

CERVIGNANO Il Carnevale è tornato a sfilare a Cervignano dal piazzale del Mesol alle vie Roma e Mazzini, per poi arrivare in piazza Indipendenza. Otto i carri e i gruppi che assieme alle tante mascherine hanno animato la città, tra loro il gruppo “Gli Amici del Quaiat” di Romans che si è aggiudicato la maschera d’argento offerta dal laboratorio orafo “Il Crogiolo” di Alfonso Mansi, consegnatagli dal sindaco Andrea Balducci. Il carro rappresentava un’allegoria del bosco con gnomi, fate e fauni ed elfi. Il carretto principale rappresentava il saggio albero del bosco, casa del mitico Quaiat, un’aquila riuscita talmente male da essere rinominata quaiat, cioè quaglia. Presenti anche gruppi di Medeazza e San Giovanni di Duino. Altri premi sono stati assegnati ai primi quattro primi classificati che hanno ricevuto un cesto di degustazioni di Renzo Florit: i doni sono andati all’Ascs Timava con Joker e Harley Queen per rider e far casin; ai Fasin fieste con il Mulin Rouge, agli Amici del Borgo con il Cielo stellato e alla Famiglia Looney. La maschera più piccola è stata assegnata a Francesco Oleotto, nato il 5 dicembre 2022, che ha ricevuto un regalo dal negozio Il Giocattolo.

Soddisfatta la presidente della Pro loco Cervignano Aps, Elisabetta Nicola, che ha collaborato con il Comune e il Ricreatorio San Michele nell’organizzazione della manifestazione: «Tutto è andato bene, la partecipazione è stata buona, abbiamo avuto il supporto e la presenza della Compagnia del Carro di Staranzano che ci ha dato una mano nel coinvolgere altri gruppi». I festeggiamenti si concluderanno martedì 21 alle 15 in Ricreatorio, con la Festa di carnevale per i bambini a cura degli animatori della struttura ricreativa. In caso di pioggia la festa si svolgerà in sala parrocchiale. —