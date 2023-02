In trecento a piedi a Barcola per la camminata della salute

TRIESTE Sono circa 90mila, nell’area di Trieste e Gorizia, le persone che soffrono, in varie maniere, di una delle patologie che riguardano il cuore, oppure i polmoni, i reni, il diabete. Una percentuale molto elevata rispetto alla popolazione residente nell’area sulla quale esercita la giurisdizione dell’Asugi. Sulla base di questo presupposto, è stata riproposta sabato 11 febbraio l’iniziativa “Cammina… per la Tua salute”, camminata collettiva, a passo libero, di circa 5 chilometri e mezzo, con partenza dal piazzale “11 Settembre” di Barcola.

Una passeggiata per la salute sul lungomare di Barcola a Trieste

Una passeggiata all'insegna del movimento e dell'attività fisica, che l'Organizzazione mondiale della sanità continua a promuovere come semplici ed efficacissimi antidoti all'invecchiamento precoce e a tutte le patologie citate, ma non solo a esse. La camminata, alla quale hanno partecipato poco meno di 300 persone, animate dalla volontà di lanciare un invito generale all’attività fisica, anche semplice come il camminare, ha dato inoltre l’avvio alla settimana di sensibilizzazione alle patologie cardiovascolari, con il progetto nazionale “Per il Tuo cuore” della Fondazione “Per il Tuo cuore” Hcf dell’Anmco, che da anni è legata alla festività di San Valentino. Il via è stato dato da Andrea Di Lenarda, direttore del Dipartimento specialistico territoriale: «L’esercizio - ha detto - è una terapia trasversale per tutte le patologie di cui ci occupiamo, camminare è un ottimo antidoto».

All’iniziativa hanno aderito anche le Strutture emergenze territoriali, Patologie diabetiche e Nefrologia e Dialisi, oltre alla Fondazione italiana fegato e alle associazioni Sweet Heart, Amici del Cuore, Cuore Amico Muggia, Lilt, Nuova Assodiabetici, Trieste Atletica, Gruppo sportivo San Giacomo, Benessere e Uisp, la Società velica di Barcola e Grignano, Coop Alleanza 3.0.