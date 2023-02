Dal bacio sul mare al cuore rosso, Grado e Trieste celebrano l'amore

TRIESTE Non solo Grado, anche Trieste celebra l’amore. Così, se sull'Isola è spuntato un cartello che obbliga i passanti a baciarsi davanti alla terrazza sul mare, a Trieste una grande installazione a forma di cuore invita a fotografarsi seduti su una panchina rossa, in piazza della Borsa. A Grado il cartello ha tutta l'aria di essere permanente, mentre a Trieste l'iniziativa è legata a San Valentino, la festa degli innamorati. "Il cuore - si legge nella nota del Comune giuliano - brillerà fino al 20 febbraio e darà la possibilità a tutti di fermare la propria immagine con il simbolo per eccellenza dell’amore. L'hashtag #triesteinlove potrà essere utilizzato da tutti coloro che vorranno pubblicare le loro foto sui social taggando il Comune di Trieste e Discover Trieste. Trieste in love - si precisa - è un'iniziativa sostenuta dall'Assessorato alle politiche della cultura e del turismo, ideata e realizzata da su proposta di E Factory". Foto di Francesco Bruni (Trieste) e Roberto Camuffo (Grado).