Una distrazione, un guasto un malore: la Procura apre le indagini dopo la morte del portuale a Trieste

TRIESTE L’incidente mortale del cinquantottenne Paolo Borselli è già materia investigativa. La Procura si sta muovendo e ha affidato l’indagine, inizialmente nelle mani del pm di turno Matteo Tripani, al pm Cristina Bacer che fa parte del gruppo di lavoro sugli infortuni professionali.

Portuale morto sul lavoro a Trieste: un altro giorno di sciopero e la protesta diventa nazionale Gianpaolo Sarti 11 Febbraio 2023 Gianpaolo Sarti

Andrà chiarita innanzitutto la causa del decesso del cinquantottenne, finito in mare mentre manovrava un carrello elevatore; e per questo servirà l’autopsia. L’operaio è annegato? O, prima di cadere, ha avuto un malore che gli ha fatto perdere il controllo del mezzo? O c’è stato un guasto? Tutto è possibile, così come l’ipotesi dell’errore, della banale distrazione: una manovra sbagliata (non si esclude che il lavoratore stesse procedendo in retromarcia) o, chissà, uno sbandamento dovuto a un carico eccessivo. Intorno non c’erano testimoni. I colleghi si sono accorti che Paolo era sparito molto tempo dopo e si presume che l’operaio sia rimasto sul fondo del mare anche oltre un’ora. Ieri, sulla banchina del molo Settimo, sono tornate le squadre dei Vigili del fuoco per altri rilievi utili all’indagine. Saranno acquisite anche le immagini delle telecamere posizionate sul terminal.

Possibile che Borselli fosse legato con la cintura di sicurezza, visto che quando è stato rinvenuto dai sommozzatori sul fondo del mare era ancora a bordo del mezzo, un elevatore aperto ai lati e con il tettuccio. Cosa è successo con quel macchinario? Gli incidenti con i muletti, in Fvg, sono tra le prime cause di morti sul lavoro.

Anche l’arcivescovo Giampaolo Crepaldi, ieri, ha ricordato Borselli nella preghiera.