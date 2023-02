Tavolo per l’accordo di programma

Monfalcone-Ronchi unite dalla ciclabile: Fincantieri cede l’ex sedime ferroviario

L’opera strategica nel Piano regionale della mobilità anche per le finalità turistiche. Il tracciato da via Aquileia si infilerà tra le abitazioni e passerà per San Vito fino all’aeroporto

Laura Blasich