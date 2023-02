Infortuni sul lavoro, Serracchiani (Pd): “Chiesta una commissione di inchiesta”

TRIESTE «Vicinanza e solidarietà alla famiglia e ai colleghi di chi è caduto sul lavoro. Quella dei morti sul lavoro è una strage quotidiana, dobbiamo intervenire e per questo abbiamo chiesto l’istituzione di una commissione di inchiesta sugli infortuni sul lavoro. Ma non basta, bisogna fare un enorme investimento su formazione, informazione e prevenzione».

Lo ha detto oggi a Trieste la presidente del gruppo Pd alla Camera Debora Serracchiani, a margine di un’iniziativa elettorale, a proposito degli infortuni mortali che sono avvenuti nella giornata di ieri a Civitavecchia, a Savona e nello stesso capoluogo giuliano.

«I porti sono fondamentali - ha aggiunto la parlamentare dem - sono il nostro volano di economia, lo sappiamo bene a Trieste quanto il porto spinga l’intera regione e questa parte di nordest produttivo. Ma non si può partire la mattina da casa e non tornare la sera dalla propria famiglia quando si va al lavoro. Perciò investire su formazione, informazione e prevenzione è fondamentale, lo sa bene anche il presidente dell’Autorità portuale D’Agostino cui va la nostra vicinanza, e sa bene che si deve fare un investimento per evitare che accada ancora».