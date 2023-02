Casa in fiamme a San Lorenzo isontino: domato il fuoco partito da una legnaia

GORIZIA Incendio alle 5.30 del mattina in via Udine, a San Lorenzo Isontino. Per cause al vaglio dei vigili del fuoco le fiamme sono divampate in una legnaia protetta da una tettoia, a ridosso di un’abitazione. Il fuoco, poi, ha trovato facile esca nella legna accatastata nel riparo.

L’incendio ha interessato anche il pianoterra dell’abitazione, danneggiando il bagno e altre stanze. Non ci sono state fortunatamente conseguenze per gli inquilini: questo, almeno, è quanto emerge da quanto fanno sapere i pompieri che sono intervenuti tempestivamente in loco a bordo di quattro mezzi: la prima partenza, due autobotti e un’autoscala.

Via Udine è la strada principale del piccolo paese isontino e l’abitazione è posta, procedendo verso Capriva del Friuli, più avanti della sede della vecchia farmacia, oggi dismessa. I vigili del fuoco del comando provinciale di via Paolo Diacono a Gorizia si sono impegnati parecchio per avere ragione delle fiamme e mettere in sicurezza l’abitazione. Non è chiaro se la casa sia stata dichiarata inagibile perché le verifiche sono in atto da parte delle autorità competenti.