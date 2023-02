Corteo contro la guerra sabato a Trieste

TRIESTE Il “Coordinamento No green pass e oltre… Trieste” organizza sabato una fiaccolata per la pace a Trieste, criticando Sanremo e in generale la scelta della Rai di leggere al Festival il messaggio di Zelensky (Qui la risposta della Rai).

Risposta che non ha evidentemente soddisfatto chi parteciperà al corteo «contro la propaganda di guerra», per dire, come si legge in una nota, «No all'invio di armi all'Ucraina - No alle sanzioni alla Russia - No invio di soldi all'Ucraina - No alle armi nucleari nel nostro paese - Via l'Italia dalla Nato, via la Nato dall'Italia - No alla guerra, si alla pace».

A Trieste la fiaccolata si muoverà dalle 18 circa, con partenza da largo Barriera Vecchia per attraversare via Carducci, via del Coroneo e via Cicerone. L’arrivo previsto è davanti alla sede Rai di via Fabio Severo.

Manifestazioni "contro la guerra e di boicottaggio al Festival” sono state organizzate sempre nella giornata in tutta Italia, davanti alle sedi Rai di Sanremo, Roma, Torino, Milano, Bologna, Trento, Venezia, Ancona, Firenze, Perugia, Pescara, Napoli, Potenza, Bari, Cosenza, Palermo, Cagliari.