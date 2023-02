Portuale morto annegato a Trieste, i lavoratori in sciopero davanti alla Prefettura

TRIESTE Le sigle sindacali del settore portuale e dei trasporti si riuniscono questa mattina, venerdì 10 febbraio, davanti alla Prefettura di Trieste, in piazza Unità.

L'iniziativa è stata decisa dopo la tragedia della morte del cinquantottenne Paolo Borselli, avvenuta in molo Settimo ieri pomeriggio, giovedì. L'operaio è caduto in mare mentre stava manovrando un carrello elevatore.

Lo sciopero del porto di Trieste continua fino alle sette di questa sera.

Si ferma anche il porto di Monfalcone

"Le segreterie territoriali FILT CGIL - FIT CISL - UIL Trasporti - UGL TRASPORTI proclamano una giornata di sciopero in segno di lutto come previsto dall’art. 49 del CCNL unico dei Porti, dalle ore 7 di venerdì 10 febbraio alle 7 di sabato 11 febbraio", si legge in un comunicato.

"Considerando le conseguenze di quanto accaduto chiediamo ai lavoratori di dedicare almeno un’ora di lavoro da destinare alla famiglia della vittima e chiediamo alle aziende di collaborare perché questo gesto di solidarietà possa realizzarsi. Le scriventi organizzazioni sindacali esprimono profondo cordoglio ai famigliari".

Un altro portuale è morto a Civitavecchia: aveva 29 anni

Intanto si apprende di un altro lavoratore deceduto nello scalo di Civitavecchia: stando a quanto si apprende, si tratta di un ventinovenne rimasto schiacciato dal muletto che stava manovrando e che si è ribaltato.

Stato di agitazione in tutti i Porti italiani

Lo stato di agitazione ora coinvolge tutti i porti italiani, con la proclamazione congiunta di un'ora di sciopero.