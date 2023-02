Perde il controllo della Golf e si schianta contro il piloncino in Strada Nuova per Opicina

TRIESTE Un quarantenne,residente in Lombardia, ha perso il controllo della propria Golf schiantandosi contro un piloncino in cemento mentre percorreva strada Nuova per Opicina.

L’incidente è successo intorno alle 4.30 di giovedì 10 febbraio a Trieste.

L'uomo è rimasto illeso e non ha richiesto le cure da parte dei sanitari. I rilievi dell'incidente e la viabilità sono stati eseguiti dalla Radiomobile di Aurisina, cui spetta anche di accertare le cause della fuoriuscita stradale.