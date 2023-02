Piantato un albero a Trieste in memoria di Palatucci ultimo questore di Fiume morto a Dachau

Giovedì 9 febbraio in Androna del Pozzo a Trieste, in occasione dell’anniversario della morte di Giovanni Palatucci, ultimo Questore di Fiume deceduto nel campo di concentramento di Dachau il 10 febbraio 1945, con la collaborazione del Comune di Trieste, è stato piantato un albero in sua memoria e c'è stata una breve commemorazione. Video di Andrea Lasorte

00:47