Mortale sull'A34, chiuso il tratto Villesse e il centro commerciale Tiare

Una donna ha perso la vita; altre tre persone sono state ricoverate in codice rosso; un quinto ferito in codice giallo. E' il pesante bilancio del grave incidente frontale avvenuto pochi minuti prima delle 11.30 di oggi, giovedì 9 febbraio, lungo l'A34 tra Gradisca e Villesse. In questo video di Roberto Marega e Stefano Bizzi, il tratto autostradale chiuso dopo l'incidente. L'articolo

00:50