Giorno del ricordo, l'inchino del presidente del Senato La Russa alla Foiba di Basovizza

Il presidente del Senato Ignazio La Russa giovedì 9 febbraio è arrivato a Trieste al Sacrario della Foiba di Basovizza, dove ha deposto una corona per commemorare e onorare le vittime delle foibe, in occasione del Giorno del Ricordo. Prima della cerimonia si è inchinato davanti al Sacrario in segno di omaggio. Video di Andrea Lasorte

00:28