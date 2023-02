Frontale in A34 a Villesse: una vittima, altri 4 feriti. I soccorsi

TRIESTE In questo video di Roberto Marega i soccorsi dopo il grave incidente frontale avvenuto giovedì 9 febbraio lungo la A34 tra Gradisca e Villesse. Pesantissimo il bilancio: una donna è morta, tre persone sono in gravi condizioni, un altro ferito in codice giallo. L'articolo

01:45