Commissione d'inchiesta sui silenzi sulle Foibe, La Russa: decide il Parlamento

«Farò valutare, non decide il presidente, dipende dai parlamentari, ma non credo ci siano molti dubbi su quale sia stata la causa dei lunghi silenzi né ilmomento in cui questi silenzi siano stati interrotti» in merito alla tragedia delle foibe. Lo ha detto il 9 febbraio durante la commemorazione a Basovizza il presidente del Senato, Ignazio La Russa, rispondendo a una domanda sulla richiesta dicostituire una Commissione d'inchiesta che indaghi sui silenzi che ci sono stati sulle foibe. Una richiesta fatta dalla Lega nazionale, che si batte per il sostegno e la diffusione della cultura e della lingua italiana nelle terre storicamente contese del nord est d'Italia. Video di Andrea Lasorte

03:38