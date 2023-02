Bruxelles, fronte delle regioni italiane contro le etichette sul vino proposte dall'Irlanda

Mettere sulle bottiglie di vino di etichette simili a quelle dei pacchetti di sigarette «sarebbe un colpo grave a tutta l’economia del vino e sarebbe una procedura non veritiera e non di tutela del consumatore. L’uso corretto del vino è diverso dall’abuso, il vino per noi non è solo economia, ma è cultura, è un alimento, e questa associazione alcol-vino la rifiutiamo nettamente». Lo ha dichiarato il presidente della Regione Piemonte e capo della delegazione italiana al Comitato delle Regioni, Alberto Cirio, a margine della plenaria in corso a Bruxelles l'8 e 9 febbraio. Cirio è intervenuto anche a difesa dei vini del Fvg

08:52