Incidente mortale sulla A34 tra Gradisca d’Isonzo e Villesse, chiusa l’autostrada

Incidente stradale mortale lungo l'autostrada A34 nel tratto compreso tra Gradisca d'Isonzo e Villesse, in direzione Villesse. Per cause in corso di accertamento da parte della Polizia Stradale, si è verificato uno scontro frontale tra due vetture e cinque persone sono rimaste coinvolte.

Il frontale è avvenuto tra una Toyota Yaris che è entrata da Villesse in direzione casello, ha fatto inversione di marcia e dopo mezzo chilometro contromano si è schiantata nella corsia di sorpasso contro un’Audi A6 targata Belgrado. La conducente della Yaris è morta, gli occupanti dell’Audi li stanno stabilizzando

Immediata la chiamata al numero unico di emergenza Nue112 che ha transitato puntualmente la telefonata alla Struttura operativa regionale emergenza sanitaria. Gli infermieri della Sores hanno inviato tempestivamente sul posto l'equipaggio di un'ambulanza e l'automedica, entrambe provenienze da Gradisca d'Isonzo, e un'ambulanza proveniente da Cormons, oltre all'elisoccorso.

Una persona è deceduta nell'impatto, una versa in condizioni molto gravi; non sono ancora note le condizioni delle altre tre persone. Sul posto operano, oltre agli equipaggi sanitari, i vigili del fuoco, il personale dell'autostrada, tutti coordinati dal Coa / Centro operativo autostradale di Udine.

Sul posto anche i vigili del fuoco per un principio di incendio. Chiusa autostrada tratto Villesse e centro commerciale

Notizie in aggiornamento