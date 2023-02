Terremoto in Turchia: la testimonianza di Murat, pizzaiolo a Monfalcone nell'inferno di Malatya

I palazzi sono gusci vuoti, sgretolati. Murat Alcu li guarda paralizzato e penso che no, una vacanza non può trasformarsi in un’ecatombe. Invece è così. Murat Alcu ha 29 anni ed è originario della Turchia. È in Italia dal 2009, con la famiglia gestisce due pizze al taglio a Monfalcone e altre sei attività di ristorazione tra la Bassa friulana e Opicina. Murat era tornato nella sua terra per le ferie: è stato testimone di morte e devastazione. Qui l'articolo

00:58