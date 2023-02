Go2025: annunciata la data ufficiale della Capitale europea della cultura

"L'inaugurazione della Capitale europea della cultura Nova Gorica-Gorizia avverrà l'8 febbraio 2025. Per curiosi percorsi della storia, è il giorno in cui morì nel 1849 il più grande letterato della Repubblica di Slovenia France Prešeren ed è anche la data in cui nasceva, 135 anni fa, ad Alessandria d'Egitto Giuseppe Ungaretti, uno dei più grandi poeti italiani". Lo ha detto l'assessore regionale alla Cultura Tiziana Gibelli in occasione dell'annuncio, oggi in piazza della Vittoria a Gorizia, della data ufficiale di inizio della Capitale europea della cultura 2025 assieme al sindaco Rodolfo Ziberna e alla direttrice del Gect Go Romina Kocina. Il video è di Roberto Marega. Qui la notizia

03:55