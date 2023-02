Trieste, tanti i curiosi attratti dal Tallero di Maria Teresa

I triestini hanno sfidato la bora per andare a vedere di persona il nuovo Tallero dedicato a Maria Teresa d'Austria. La moneta gigante di acciaio, scelta con una consultazione popolare, è stata svelata martedì in piazza Ponterosso. Così tanti non hanno resistito all'occasione di vedere l'impatto della statua sulla piazza. Immancabile una foto oll'ormai classico selfie. Ecco una carrellata di foto scattate da Andrea Lasorte