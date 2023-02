Il "Banksy" triestino racconta le opere che ha disseminato in città

TRIESTE Il "Banksy" triestino ha spiegato il significato delle sue opere a "Mike&Mike", i conduttori del programma radiofonico "Buongiorno Mike Reloaded", in onda su Radio Fragola ogni mercoledì dalle 16. 40. L'artista, pur senza svelare la sua identità ("sono una persona qualunque con una notorietà direi inaspettata") ha raccontato in particolare delle sue Marianne: "Sono dei profili di bambine installate nella posizione di chi vuole andare a scoprire delle cose, come se volessero superare la visione tradizionale della realtà. Nell'ultimo anno e mezzo direi che ne ho lasciate una sessantina in città, di queste, cinquanta sono state prese entro due giorni. Penso sia giusto non lasciare tracce permanenti: sono tutte sagome che o sono appese o si staccano facilmente. Vorrei portare avanti la mia attività artistica mantenendo un profilo basso, continuando il tema delle Marianne e creando, due-tre volte all'anno, qualche opera più significativa, simbolo di memoria condivisa". In questo video, inviatoci dagli stessi Mike&Mike, alcune delle Marianne e una maglia di legno che sono apparse all'ex Opp, oltre alle banane avvistate in via Cumano, nei pressi del Museo della Guerra per la pace "Diego Henriquez".

01:29